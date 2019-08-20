Иркутянин дал закурить, а в итоге лишился денег и мобильного

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-20T07:28:19+03:00

Угостил сигаретой прохожего, но тот вывел его на конфликт, а после ударил по голове, украл все и скрылся с места преступления

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46-летний иркутянин рассказал полиции, что направлялся домой с работы к нему подошел молодой человек и попросил угостить сигаретой. Между ними завязалась беседа, во время которой прохожий специально выводил потерпевшего на словесный конфликт.

Преступник не стал долго ругаться и ударил иркутянина по голове, а после вытащил из куртки деньги и мобильник. Все это случилось в районе дома 34 в микрорайоне Радужный.

- При проведении розыска по подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 29-летнего иркутянина, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу 9 раз, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас рецидивист сидит в изоляторе временного содержания. Следователь будет требовать заключить преступника под стражу. Полиция завела уголовное дело за грабеж и по закону ему придется отсидеть до семи лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU