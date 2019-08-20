2019-08-20T12:16:56+03:00
Досуг в Иркутске

Праздник дыни пройдет в Иркутске в ближайшее воскресенье, 25 августа

Гостей торжества на празднике дыни угостят не только дынями и арбузами, но и настоящим узбекским пловом
Оксана ПЕТРОВСКАЯ
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Праздник дыни пройдет в Иркутске в ближайшее воскресенье, 25 августа.Праздник дыни пройдет в Иркутске в ближайшее воскресенье, 25 августа.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Ура, дождались! Сезон дынь и арбузов в самом разгаре, и любители сладких бахчевых могут есть их сколько угодно, не переживая, что любимые лакомства напичканы усилителями роста. И это обязательно стоит отметить! В воскресенье, 25 августа, на площади у дворца спорта "Труд" в Иркутске состоится праздник дыни "Ковун сайли".

- Гости и зрители расширят свое представление о богатстве узбекской народной культуры, продегустируют и узнают много нового о различных сортах бахчевых культур, отведают вкуснейший плов разных регионов Узбекистана и насладятся концертной программой с национальным колоритом, - сообщают организаторы мероприятия - иркутская общественная организация "Узбекский национально-культурный центр "Наше Отечество".

Всех любителей дынь и плова ждут на площади у "Труда" с 13:00 на праздник дыни. Приходите, будет очень вкусно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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