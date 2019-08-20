2019-08-20T12:36:50+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском задержали воровку за совершение трех краж

Полиция поймала ранее судимую рецидивистку
Алла КАКОУРОВА
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В Усолье-Сибирском задержали воровку за совершение трех кражВ Усолье-Сибирском задержали воровку за совершение трех кражФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Жительница города Усолье-Сибирское совершила несколько краж в течение нескольких дней. Первое ограбление она совершила 25 июля в обслуживающей компании, где 34-летняя преступница отрабатывала наказание. Она выкрала 16 тысяч рублей, которые были нужны для выплаты зарплаты другому сотруднику, об этом сообщает портал Усолье-Инфо.

Почти через месяц, 29 июля, воровка украла 73 тысячи рублей у одинокого пенсионера, в чьем доме она регулярно убиралась.

И в третий случай кражи с ее непосредственным участием был совсем недавно, 6 августа. В городе Усолье-Сибирское, на улице Ленина она украла телефон у продавца комиссионного магазина. Это ограбление стало для женщины последней - мужчина позвонил в полицию и воровку оперативно задержали.

Сейчас женщина находится под арестом. На нее завели три уголовных за кражу. По закону ей светит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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