2019-08-21T08:18:24+03:00
Общество

Почти все школы Иркутска готовы к началу нового учебного года

Учебные заведения обеспечили пожарными и тревожными сигнализациями
Алла КАКОУРОВА
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Почти все школы Иркутска готовы к началу нового учебного годаПочти все школы Иркутска готовы к началу нового учебного годаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске с начала этого месяца специалисты проверяют школы на готовность к новому учебному году. По результатам проведенных проверок - более 90% учебных заведений уже готовы принять учеников в свои стены.

- Школы проверяли на пожарную и антитеррористическую безопасности. Нужно, чтобы школы, гимназии, лицеи, спортшколы и дома культуры отвечали всем требованиям технической безопасности, - сообщают в ИА Байкал 24 со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска. - Также обеспечена безопасность для массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.

По всем правилам безопасности, школы обеспечили сигнализациями для оповещения в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. Всем сотрудникам образовательных организаций провели инструктаж, и показали планы эвакуации. По итогу проверки комиссия признала все учебные заведения школы полностью безопасными и готовыми к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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