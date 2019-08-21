2019-08-21T13:54:49+03:00
Общество

Судебные приставы наказали компанию из Бодайбо за неуплату долгов

В течение нескольких лет руководство фирмы не оплачивало услуги ЖКХ, налоги и аренду земельного участка
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Судебные приставы наказали компанию из Бодайбо за неуплату долговСудебные приставы наказали компанию из Бодайбо за неуплату долговФото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководство одной из компаний Бодайбо, которая занимается приемом черного и цветного металла, теперь наверняка будет вовремя расплачиваться со своими долгами. А все потому, что судебные приставы взыскали с них 800 тысяч рублей, которые фирма не выплачивала разным организациям в течение долгого времени.

- Они несколько лет не оплачивали услуги ЖКХ, налоги и аренду за земельный участок, на котором находился офис компании, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Приставы отправили в организацию оповещение, в котором призывали расплатиться с долгами вовремя. Но возвращать деньги руководство компании не спешило. Тогда сотрудники УФССП решили сами наведаться в фирму, где провели опись и арест имущества. Чтобы дорогостоящий металлолом не ушел с молотка, директор организации решил отдать все долги и все-таки нашел 800 тысяч рублей, которые пошли на их оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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