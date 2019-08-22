26 августа в иркутском зоосаде состоится благотворительный фестиваль "Счастье для всех"
В ближайший понедельник, 26 августа, в иркутском зоосаде состоится благотворительный инклюзивный фестиваль "Счастье для всех", - сообщает портал "Живой Ангарск" со ссылкой на пресс-службу организации. Целью праздника является помощь в реабилитации сирот и детей с ограниченными возможностями с использованием зоотерапии.
- В день проведения фестиваля "Счастье для всех" вход в зоопарк для всех посетителей будет свободным, - сообщили в пресс-службе иркутского зоосада. - Все интерактивные площадки также будут работать бесплатно.
В программе фестиваля будут творческие и терапевтические мастер-классы для детей, театральная постановка, лекция для взрослых о пользе зоотерапии, а также развлекательная программа для больших и маленьких гостей. И, конечно же, все желающие смогут пообщаться с питомцами иркутского зоосада. Инклюзивный фестиваль пройдет 26 августа с 15:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU