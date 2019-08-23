Новая визитная карточка: в Ангарске завершают строительство набережной

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-23T11:55:18+03:00

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Для Ангарска событие историческое: впервые за долгое время появится новое место отдыха. Несмотря на то, что город стоит на двух реках – Ангаре и Китое, здесь никогда раньше не было набережной. А теперь будет. Она соединит старую и новую часть города и непременно обретет славу излюбленного бульвара для прогулок. Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол посетил объект, который ранее депутаты взяли на контроль.

- Этот результат, который мы сегодня видим, показательный пример, как можно не только провести работы по берегоукреплению, но и еще и создать площадку для отдыха горожан, - сказал Сергей Сокол. – Уверен, что набережная станет визитной карточкой Ангарска, и сюда будут приезжать не только местные жители, но и гости города.

На самом деле набережную ангарчане ждали с 2001 года. Тогда из-за сильных дождей Китой вышел из берегов. Пострадали дороги, мосты, линии связи и электропередач, подстанции. Были подтоплены более 300 жилых домов. После этого назрела необходимость укреплять берега бурной реки, чтобы впредь защитить город от паводков. Провели обследование, разработали проектно-сметную документацию и, наконец, еще в 2014 году удалось войти в муниципальную и областную программы. Но главное - привлечь средства из федерального бюджета. Вливания весомые – более 200 млн рублей. В прошлом году все работы по берегоукреплению завершили и начали второй этап – благоустройство, а именно создание набережной с зонами семейного отдыха. Здесь появятся малые архитектурные формы, скамейки, тренажеры и детские игровые комплексы. А еще ангарская набережная от ДК «Современник» до Старого Китойского моста - это семь километров маршрута со специальной резиновой беговой дорожкой. В стадии завершения и пешеходный бульвар. Вот такое ноу-хау в городе нефтехимиков! К слову, даже ограждение здесь будет особенным – стеклянным.

- Очень удачно вам удалось привлечь средства из бюджетов разных уровней, - отмечает Сергей Сокол. – А ведь все начиналось с проекта, который был подготовлен на спонсорские деньги. Замечу, что прошло 18 лет после разрушительного наводнения. И создание набережной и работы по берегоукреплению – это важнейшая составляющая для всех населенных пунктов, где есть угроза подтопления. Практика этого года показала, что необходимо пересматривать подход к строительству защитных сооружений – делать это комплексно и заранее предусматривать все риски. И Ангарск в этом смысле – успешный пример.

- Да, мы сами до сих пор не можем поверить, в городе появится набережная – современная и надежная, - замечает мэр Ангарского округа Сергей Петров. – В планах еще сделать пешеходный мост. Но это пока в перспективе. А пока же 29 сентября проведем большой праздник в честь открытия набережной. Очень к этому готовимся. Организуем массовый забег на три километра и заодно оценим спортивные дорожки, которые сделали. Будет и концерт – места здесь хватит всем! Ну и завершится праздник фейерверком! Все-таки это события ангарчане ждали не один год!

Набережную откроют 29 сентября. К этому времени завершат все работы. ФОТО: Лариса Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU