2019-08-23T12:47:43+03:00
Происшествия

Девушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелей

Драка случилась на улице Маяковского
Любовь АРБАТСКАЯ
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Девушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелейДевушка, которую ночью 22 августа избили Иркутске, ищет свидетелейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ночь, улица, фонарь...драка. Причем избивают девушку! Такой неприятный инцидент произошел в Иркутске на улице Маяковского, 67/1 в ночь с 21 на 22 августа. Теперь жертва ищет доказательства нападения, видимо, чтобы обратиться в полицию. По соцсетям разлетелся клич: "Если у кого-то есть видеозаписи или запись с регистратора (машин стояло много), сообщите, пожалуйста!" и указан номер телефона. Других подробностей, увы, нет.

"Комсомолка" позвонила по этому номеру, но девушка, взявшая трубку, подробно рассказывать о случившемся не захотела. Может быть, постеснялась, или же то избиение ее слишком напугало, и разглашать детали ей кажется рискованным.

А в соцсетях, тем временем, началось бурное обсуждение истории.

- Люди со здравым умом решают все мирно, а не так, что человека поколотить и решили, - возмущены пользователи интернета.

При этом одни говорят, мол, нечего ночью одной ходить по улицам. Другие, наоборот, защищают избитую даму - мало ли какие у нее в ту ночь были дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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