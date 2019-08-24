В Бурятии Россельхознадзор изъял у гражданина 20,5 литров кумыса

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-24T12:08:51+03:00

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Те россияне, кто рос еще при СССР, прекрасно помнят, что кумыс - крайне полезный напиток, приготовленный из кобыльего молока. Советские медики считали его прекрасным средством для лечения множества болезней, включая туберкулез. Да и в наши дни многие любят этот довольно редкий, но очень вкусный напиток.

Но, как оказалось, «не каждый кумыс одинаково полезен». 22 августа в пункте пропуска «Кяхта» на территории Бурятии во время досмотра очередного автомобиля инспектор Управления Россельхознадзора обнаружил 20,5 литров кумыса из Монголии.

- Данный продукт запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - поясняют в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

«Неблагополучный» кумыс был изъят и отправлен обратно в Монголию. А в отношении человека, который пытался ввезти напиток из страны, где отмечены вспышки опасных заболеваний животных, возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU