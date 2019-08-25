2019-08-25T15:06:07+03:00
Дом. Семья

Кто в городе коня забыл: владельца гнедого разыскивают в Иркутске

Неравнодушные горожане уже поймали лошадь и пристроили в конный клуб
Анна ПОПОВА
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Конь заблудился: животное полдня ходило по дороге в районе улицы СтарокузьмихинскаяКонь заблудился: животное полдня ходило по дороге в районе улицы Старокузьмихинская
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На днях в социальных сетях появились фотографии лошади, которая ходит по дороге в районе улицы Старокузьмихинская, совершенно не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Можно было предположить, что это кто-то из иркутян решил сэкономить на бензине и впредь передвигаться по Иркутску верхом на коне, но никто так и не смог найти возможного наездника.

- Кто коня потерял? Он гуляет один по дорогам. Хозяин, отзовись! - призывали подписчики группы Вконтакте "Инцидент Иркутск", в которой появились фотографии бездомной лошади.

Так конь и ходил бы по иркутским улицам, если бы не сердобольные горожане. Они позвонили в конный клуб, который находится в микрорайоне Ершовский и попросили временно приютить коня. Зоологи быстро приехали на место и отвезли коня в клуб. Его поставили в стойло, где он смог отдохнуть и набраться сил. Сейчас конь уже наелся овса, согрелся и с нетерпением ждет своего хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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