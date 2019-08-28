СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-28T09:53:35+03:00

Ищут больше суток: 80-летний пенсионер пропал без вести в Усть-Илимске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Он ушел из дома и не вернулся

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В Усть-Илимске больше суток разыскивают 80-летнего пенсионера Олега Томилина. Родственники мужчины рассказали полицейским, что в период времени с 20.30 26 августа по 10.45 27 августа, он ушел из дома и пропал без вести. Где он может находиться никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 75 лет, рост 165 см., среднего телосложения, седые короткостриженые волосы, карие глаза. Был одет в кожаную куртку (пуховик) черного цвета, белую кофту на замке, темно-зеленую с кармашком слева футболку, штаны, под штанами возможно шорты с рисунком пальмы. Сообщается, что пенсионер страдает потерей памяти.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Олега Томилина или видел его на улицах города, просьба обращаться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU