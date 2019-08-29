«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями

СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-29T04:22:59+03:00

Президент РФ Владимир Путин во время облета пострадавших районов Иркутской области от наводнения. Фото Владимир Агафонов/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Указ о представлении к награде 9 человек подписан 28 августа

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Помогали землякам пережить наводнение в Иркутской области: спасали из беды, не дали утонуть. Президент России Владимир Путин 28 августа подписал указ: «За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области наградить медалью «За спасение погибавших»» девятерых человек.

Среди них, как сообщает официальный интернет портал правовой информации, работник СИЗО №5 в Нижнеудинске Николай Алексеенко, врач «Нижнеудинской районной больницы» Марина Балганова, Олег Леонов, машинист тепловоза Артем Мингазов, слесарь Александр Смолягин, зав.фельдшерско-акушерским пунктом «Нижнеудинской районной больницы» Наталья Торгольская, предприниматели Евгения Татарникова, Константин Хохлов, Александр Якубов.

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ИСТОЧНИК KP.RU