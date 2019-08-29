«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями
Помогали землякам пережить наводнение в Иркутской области: спасали из беды, не дали утонуть. Президент России Владимир Путин 28 августа подписал указ: «За смелые и решительные действия при спасении людей во время паводка на территории Иркутской области наградить медалью «За спасение погибавших»» девятерых человек.
Среди них, как сообщает официальный интернет портал правовой информации, работник СИЗО №5 в Нижнеудинске Николай Алексеенко, врач «Нижнеудинской районной больницы» Марина Балганова, Олег Леонов, машинист тепловоза Артем Мингазов, слесарь Александр Смолягин, зав.фельдшерско-акушерским пунктом «Нижнеудинской районной больницы» Наталья Торгольская, предприниматели Евгения Татарникова, Константин Хохлов, Александр Якубов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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