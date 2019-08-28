Наводнение в Иркутской области: за позднее оповещение оштрафуют мэра и глав трех МО
Мэр Тайшетского района и главы Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований по решению Тайшетского межрайонного прокурора должны будут выплатить штраф за несвоевременное предупреждение людей о надвигающейся «большой воде». Напомним, этим летом в первую волну наводнения было затоплено более 100 населенных пунктов.
- Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере по 10 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. - Были выявлены нарушения закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Указа Президента РФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Решения суда пока не вступили в законную силу. Стоит отметить, что выявленные нарушения главы указанных МО уже устранили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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