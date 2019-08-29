Хотела погасить кредит: продавец мебельного магазина украла у начальника полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-29T07:13:50+03:00

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Жительница Аларского района Иркутской области работала продавцом в мебельном магазине, во время оплаты товара, она давала свои личные реквизиты. Таким образом, она положила в свой карман 485 тысяч рублей. Как выяснилось, украденные деньги нужны были для погашения кредита.

- Владелец магазина обратился в полицию с заявлением о краже в адрес продавца магазина, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. - Судебные приставы приехали домой к женщине, чтобы сообщить о возбуждении уголовного в ее сторону, а заодно проверить материальное положение.

Ей объяснили, что если не будет исполнено решение суд – нужно было вернуть всю сумму, то ее имущество арестуют. Местная жительница поняла насколько все серьезно и сразу оплатила 240 тысяч рублей, а оставшуюся сумму вернула через три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU