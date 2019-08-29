В Тайшете убийца, зарезавший женщину, получил 9 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-29T09:37:12+03:00

Он жестоко расправился с сожительницей из-за того, что она его оскорбила

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Тайшетский суд вынес приговор в отношении 42- летнего местного жителя. Он признан виновным за убийство своей сожительницы.

- Суд установил, что в апреле 2018 года подсудимый был дома и выпивал крепкий алкоголь вместе со своей знакомой, - сообщают в пресс-службе Тайшетской прокуратуры. – Во время распития спиртных напитков между ними случился словесный конфликт и женщина начала его оскорблять.

Мужчине это не понравилось. Он взял нож и ударил им обидчицу в голову и тело. от полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы разобраться во всех обстоятельствах и мотивах убийства специалисты провели три судебно-психиатрические экспертизы. Они показали, что когда мужчина расправлялся со своей сожительницей, он был в алкогольном психозе. Но, тем не менее, суд признал его вменяемым и отверг все версии, которые житель Тайшета озвучивал в свою защиту.

Суд, учитывая все просьбы гособвинителя, приговорил мужчину к девяти годам колонии строго режима. На данный момент, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU