СЕГОДНЯ 03:40 2019-08-30T03:41:17+03:00

Дамбы, которые должны защитить от новых наводнений, устанавливают в Иркутской области. Фото: Правительство Иркутской области

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В пострадавшем от наводнения этим летом поселке Алыгджер начались работы по установке первых дамб, предназначенных для защиты населенных пунктов от летних паводков.

- В результате наводнения протекающая через посёлок река Уда проложила новое русло, разделив его на три части, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Один рукав реки и раньше протекал через Алыгджер, но его глубина была не выше колена. Теперь желающих перебраться на другую сторону перевозят на грузовике «Урал».

Для восстановительных работ в населенный пункт привезли 16 водоналивных дамб. Три из них уже начали устанавливать. Их появление позволит ограничить русло так, чтобы дети из поселка могли спокойно ходить в школу.

- Проведём подсыпку и установим мостик, по нему дети 1 сентября смогут начать ходить в школу, - отмечают власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU