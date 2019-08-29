Сутки снимал людей с крыш: фермера из Тулуна за героизм наградят медалью

- У нас уже Евдокимова начало подтапливать, скорее возвращайся! Такой звонок от приятеля 37-летний фермер из Тулуна Константин Хохлов получил 27 июня, когда находился в командировке в Иркутске. О том, что буквально через пару дней Тулун и окрестности накроет сильнейшее за 30 лет наводнение, и практически все родные места Константина окажутся под водой, предприниматель и подумать не мог, но все равно бросил все дела и поехал назад.

Пока Константин добрался до Евдокимова, где и находится его хозяйство, вода из резко поднявшейся реки Ия, размыла дорогу к ферме. Пришлось добираться на тракторе, но и он не смог проехать по трясине – застрял. Техникой его вытащили, но больше бизнесмен рисковать не стал и попросил друга доставить его к ферме по речке. Поняв, что может случиться беда, Константин решил как можно скорее забрать с фермы свою моторную лодку и вывезти на ней сотрудницу.

- Она там осталась одна и очень испугалась, - рассказывает «КП-Иркутск» Константин Хохлов. - Звонила мне каждые пять минут и молила: «Увезите меня отсюда, вода прибывает!». Я завел моторку и повез ее по речке в деревню.

Пока они плыли обратно, заметили, как вода выходит из русла реки и подбирается в низину к домам, возле которых Константину руками махали некоторые жители Евдокимова и кричали: «Заберите нас тоже!». Мужчина недолго думая, свернул в их сторону.

- Лодка у меня спокойно вмещает 4-6 человек, в зависимости от их веса, - продолжает Константин. – Поэтому, решил помочь людям. Говорю им: «Берите документы и прыгайте ко мне, довезу до пункта временного размещения, неизвестно что дальше будет».

Июль 2019 года. Затопленный Тулун. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

К семье в Тулун, который еще не был подтоплен, Константин в тот день так и не вернулся. На своей лодке он до двух часов ночи эвакуировал людей до хлебопекарни, где для них уже подготовили временное жилье. Сколько человек перевез за это время, доброволец точно не помнит, так как просто не считал их, говорит около 12. Рейс в один конец у него составлял 7-8 километров. Может быть, мужчина вывез и больше людей, да вот только слушали его не все. Дело в том, что дома еще не были в воде и оставлять их некоторые местные жители категорически отказывались.

- Тетя Маруся прямо заявила мне: «Никуда не поеду, в 1984 году переждали наводнение на крыше, и сейчас переждем», - продолжает Константин Хохлов. – Еще одна грузная бабушка не смогла забраться на крышу и стояла три часа по шею в воде. Там вообще в основном пенсионеры живут, те кто помоложе на своих лодках сами эвакуировались. Но я их все равно пересаживал, так как на них не было моторов. На веслах их бы унесло течением. Некоторые пытались вещей с собой набрать, я их сразу тормозил, чтобы сумки место не занимали. А смысл? Лучше на это место еще одного человека взять.

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Весь масштаб бедствия Константин оценил на утро, 28 июня, когда вода затопила дома в Евдокимово по самые крыши. Поспав три часа и вновь выехав на лодке, фермер ужаснулся. Те самые жители, которые еще вчера отказывались покидать дома, теперь сидели на шифере и умоляли его спасти их. Благо в этот момент в село уже прибыло МЧС. Теперь Константину оставалось снимать людей с крыш и передавать их спасателям, которые на своей лодке не могли вплотную подобраться к затопленным улицам.

- Понял, что работы на весь день, поэтому дал денег приятелю и попросил его купить 100-литровую бочку с топливом, - говорит Константин. – Ее мы оставили на берегу и разрешили брать горючее всем, у кого есть моторки. Подкармливали нас и поили чаем жители незатопленной части города. Ну а поздним вечером, когда вывезли всех людей, вернулись к домам, забрали оставшихся домашних животных.

А вот всех своих животных, как и саму ферму предприниматель спасти не смог. От переохлаждения у него погибли 5 коров и 4 теленка, остались лишь три коня, которые простояли в ледяной воде трое суток. Утонул и дом Константина, в котором он недавно сделал ремонт. Благо, жена и 14-летний сын уехали из него еще до прихода большой воды. Теперь Константин Хохлов мечтает восстановить ферму и ждет сертификат на получения нового жилья. Пока же сибиряк получил награду, благодаря которой его имя узнали по все стране. Константин вошел в число 9 жителей Иркутской области, которых Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших". Указ уже подписан.

- Я об этом узнал от знакомой, которая отправила мне ссылку на новость, - улыбается Константин. – Правда, где и когда будет награждение, пока не знаю. Если честно, я удивился, что меня отметили. Как я мог бросить жителей деревни, в которой занимаюсь фермерством уже 12 лет. Они же мне все как родные.Больше рады за меня родные, сын подошел, поздравил и назвал «Медальоном».

Фото: личный архив Константина Хохлова.

Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области наверняка запомнят на всю жизнь и еще 8 имен. Такой же награды как Константин удостоилась врач Нижнеудинской районной больницы Марина Балганова, которая по печной трубе в затопленной больнице спасла 73 жителя Тофаларии, а также начальник караула иркутского следственного изолятора №5 Николай Алексеенко, гендиректор ООО "Московский тракт" Олег Леонов, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Артем Мингазов, слесарь сервисного локомотивного депо "Нижнеудинское" Александр Смолягин, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Нижнеудинской районной больницы Наталья Торгольская, а также индивидуальные предприниматели Евгений Татарников и Александр Якубов. Именно благодаря этим людям во многом удалось избежать большего числа жертв стихии.

- Наверное, это награда самая крупная в моей жизни, - завершает Константин Хохлов. – Повешу ли ее на самое видное место? Найду достойное место!

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