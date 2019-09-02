2019-09-02T06:37:41+03:00
Общество

Неделю ищут с квадрокоптерами: поиски 67-летнего грибника продолжаются в Зиминском районе

Александр Завьялов пропал еще 27 августа [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Неделю ищут с квадрокоптерами: поиски 67-летнего грибника продолжаются в Зиминском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Неделю ищут с квадрокоптерами: поиски 67-летнего грибника продолжаются в Зиминском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Зиминском районе почти неделю продолжают безуспешно искать пропавшего без вести 67-летнего Александра Завьялова. Напомним, еще 27 августа пенсионер вместе с родственниками ушел в лес за грибами недалеко от поселка Боровое. Во время сбора семья разошлась в разные стороны леса. В итоге в назначенное время и место не вышел только Александр.

Пропавший Александр Завьялов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Пропавший Александр Завьялов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас мужчину ищут более 20 полицейских, а также спасатели, волонтеры, добровольные дружинники, работники администрации, а также просто неравнодушные местные жители. Также для поисков привлекли служебно-разыскных собак, а в воздух подняли квадрокоптеры. Район поисков расширился уже на несколько тысяч гектаров лесной и болотистой местности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области еще раз напоминают приметы Александра Завьялова. На вид ему 67 лет, рост 175 см., среднего телосложения, голубые глаза, прямые седые волосы, стрижка короткая, с лобными залысинами. Был одет в пятнистую панаму зеленого и белого цветов, черный пиджак, белую футболку, трико с рисунком белых, желтых и зеленых листьев клена, и домашние черные тапочки.Из особых примет выделим шрам на волосистой части головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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