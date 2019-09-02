СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-02T12:48:31+03:00

ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мотоциклист слишком разогнался и вылетел на встречную полосу

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Страшная авария произошла днем 2 сентября в Иркутске. На объездной дороге, ведущей с Мельниковского рынка в сторону Масложиркомбината, насмерть разбился мотоциклист.

- По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовой машиной «Исудзу», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - От серьезных травм на месте погиб 32-летний местный житель.

Как все произошло в деталях, предстоит выяснить полицейским. Инспекторы ГИБДД беседуют со свидетелями смертельной аварии. А всем водителям напоминают - нужно быть аккуратнее на дорогах и не развивать слишком высокую скорость.

Напомним, 16 августа на мотоцикле в районе Шелехова разбился известный в Иркутске музыкант, руководитель группы "Эстрада" Владимир Срабионов. Он врезался в дорожное ограждение, не справившись с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU