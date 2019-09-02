2019-09-02T12:48:31+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчина

Мотоциклист слишком разогнался и вылетел на встречную полосу
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчинаДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчинаФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла днем 2 сентября в Иркутске. На объездной дороге, ведущей с Мельниковского рынка в сторону Масложиркомбината, насмерть разбился мотоциклист.

- По предварительным данным, водитель мотоцикла «Хонда» превысил допустимую скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовой машиной «Исудзу», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - От серьезных травм на месте погиб 32-летний местный житель.

Как все произошло в деталях, предстоит выяснить полицейским. Инспекторы ГИБДД беседуют со свидетелями смертельной аварии. А всем водителям напоминают - нужно быть аккуратнее на дорогах и не развивать слишком высокую скорость.

Напомним, 16 августа на мотоцикле в районе Шелехова разбился известный в Иркутске музыкант, руководитель группы "Эстрада" Владимир Срабионов. Он врезался в дорожное ограждение, не справившись с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП:Иркутская область и Бурятия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экологическая акция по сбору вторсырья проходит в Иркутске до 7 сентября
Новая школа открылась в поселке Лесной в Иркутске
Путин в Тулуне: президент России находится в городе, пострадавшем от разрушительного наводнения
«Слата» объявила конкурс на создание дизайна для экосумок
Сам собрал трактор и погиб на нем в ДТП житель Усть-Илимска
100 тысяч рублей удалось получить с управляющей компании жительнице Улан-Удэ
Владимир Путин 2 сентября прилетит в Иркутскую область
Неделю ищут с квадрокоптерами: поиски 67-летнего грибника продолжаются в Зиминском районе
У иркутянина забрали 10-этажное здание за долг в 8 миллионов рублей
Молодой ученый ИГУ разрабатывает биосенсоры для рыб
На портале госуслуг доступны новые цифровые сервисы для избирателей
Мастер-классы, экскурсии и концерт пройдут 8 сентября в селе Анга в Иркутской области
Байкерский крестный ход пройдет в Иркутске 15 сентября
Горе от ума: драмтеатр Иркутска готовит премьеру по произведению Грибоедова
Подделал результаты соревнований: иркутский тренер по легкой атлетике Василий Шкурбицкий дисквалифицирован от судейства
Лексус и Тойота столкнулись на трассе «Сибирь»: один человек погиб и трое пострадали
Ограничение спиртного на 1 сентября: когда снимут в Иркутске
Спасатели высадили в Тулуне 1,5 тысячи саженцев сосны
Победы во всех боях: Дарима Сандакова из Бурятии выиграла чемпионат Европы по боксу в Мадриде
Притормози перед «зеброй»: макеты детей установили у пешеходных переходов в Зиме
«Байкал-Энергия» сыграет на Кубке Губернатора Хабаровского края: расписание матчей турнира