Родственники Рикки-Тикки-Тави поселились в Иркутском зоосаде

СЕГОДНЯ 03:37 2019-09-03T03:43:31+03:00

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В Иркутском Зоосаде пополнение. Накануне там появились новые питомцы — полосатые мангусты. Помните отважного и храброго мангуста из рассказа Р. Киплинга? Посмотреть на этих хищных млекопитающих воочию теперь можно и в Иркутске.

- Мы разместили их во втором павильоне уже в постоянный вольер, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. - Они прошли адаптацию и готовы знакомиться с посетителями.

Стоит отметить, что парочка скоро станет родителями.

- Мы просим гостей зоосада не шуметь сильно возле их вольера, чтоб не беспокоить будущую мамочку, - уточняют сотрудники.

Родственники Рикки-Тикки-Тави поселились в Иркутской зоосаде

Мангусты приехали в Сибирь из Подмосковья. Вообще же их родная среда - саванны и открытые лесах Восточной, Южной и Центральной Африки. Питаются зверьки в основном насекомыми и членистоногими. Иногда общими усилиями группы добывают змей и более крупных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU