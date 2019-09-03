Иркутянки завоевали две медали на всероссийском турнире по самбо

СЕГОДНЯ 05:14 2019-09-03T05:15:56+03:00

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С седьмого всероссийского турнира «Кубок двух морей» иркутские спортсменки Александра Кан и Яна Антонюк приехали с медалями. Соревнование проходило в Керчи.

- Яна завоевала золото в весовой категории 48 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - А Александра взяла бронзу в весе 44 кг.

Что примечательно, обе самбистки совсем юные: Александре 2 сентября исполнилось 13 лет, а Яна 7 числа отметит свой 15-ый день рождения. Но обе спортсменки выступают на высоком уровне. И это уже не первые их победы.

Яна Антонюк завоевала золотую медаль на всероссийском турнире по самбо

Антонюк в марте заняла первое место на первенстве СФО по самбо среди девушек 2003–2004 годов рождения в Новокузнецке. А Кан в июне победила на первенстве России по самбо в Новороссийске. Однако, в сборную страны для выступлений на международных соревнованиях ее не взяли из-за возраста. На тот момент ей было всего 12 лет, а бороться на мировых аренах можно с 15-ти.

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ИСТОЧНИК KP.RU