Чемпионат мира по дзюдо в Японии: иркутянин вернется домой с бронзовой медалью

СЕГОДНЯ 03:33 2019-09-04T03:33:20+03:00

Евгений Прокопчук(в белом) завоевал бронзу командного турнира чемпионата мира в Японии. Фото: предоставлено Минспорта Иркутской области

Ее он завоевал выступая с командой сборной России

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В Токио накануне завершился чемпионат мира по дзюдо. В составе сборной России в поединках участвовал иркутский спортсмен - победитель Универсиады-2019, бронзовый призер турнира «Большой шлем» - Евгений Прокопчук. По итогам командного выступления россияне заняли третье место.

- За выход в финал команда из России боролась с французскими дзюдоистами, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Однако, одолеть их не удалось, счет был 4:3.

Так россияне включились в борьбу за бронзовые медали. Противником была сборная Азербайджана. Итог боев - 4:2. А чемпионами стала сборная Японии, на втором месте — французы, на третьем — команды России и Бразилии.

Евгений выступал в весовой категории до 73 килограммов. Эта бронза - первая в истории иркутского дзюдо медаль с командного турнира чемпионата мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU