2019-09-04T05:00:29+03:00
Общество

Памятник героям «Алсиба» открыли в Иркутской области

По знаменитой трассе Аляска-Сибирь во время ВОВ в СССР доставляли самолеты из США
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Памятник героям Алсиба открыли в Иркутской области. Фото: соцсетиПамятник героям Алсиба открыли в Иркутской области. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Помним, не забудем никогда. Прошло уже больше 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но боль утраты и гордость за своих предков живет в сердцах россиян. По-прежнему поисковые отряды ищут останки героев войны, погребенных на полях сражений, по всей стране устанавливают монументы, свидетельствующие о подвигах наших солдат. Накануне один из таких появился в Киренском районе Иркутской области.

- 2 сентября в Киренске открыт памятник участникам героической трассы Аляска-Сибирь 1942-1945г., - сообщил на своей странице в соцсети мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Трасса Аляска-Сибирь, или коротко Алсиб, представляла собой воздушный коридор между СССР и Америкой, по которому в нашу страну по договору ленд-лиза поставлялись воздушные суда из США.

Мемориальный комплекс в Киренске представляет собой три парящих над землей самолета. Выбор такого памятника для города очевиден, здесь во времена ВОВ располагался один из базовых аэродромов Алсиба.

Кстати, памятный монумент летчикам, совершавшим полеты с таким «рейсом» есть и на Аляске, в городе Фэрбанкс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской области. Останки Прокопия Васильевича Зуева нашли в Карелии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Капитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцом
Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в Иркутске
Бесплатные наблюдения за Луной и Сатурном пройдут в Усть-Ордынском
Дежурство матросов-спасателей на заливе Якоби в Иркутске прекращено
Чемпионат мира по дзюдо в Японии: иркутянин вернется домой с бронзовой медалью
Боец ММА Сергей Харитонов встретился со своими поклонниками в Иркутске
Более 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской области
Второй «ИНК-Класс» сформирован в Усть-Куте
Водителю стало плохо за рулем: младенец пострадал в крупном ДТП на трассе в Усолье-Сибирском
Союз «ТПП Восточной Сибири» поздравил Ангарскцемент с запуском нового оборудования
Полицейские разыскивают пропавшего грибника в Тулунском районе
Выставка работ американского фотографа Дмитрия Житова состоится в Иркутске
За публикацию картинки с немецкими рыцарями оштрафовали жителя Бурятии
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Это моя земля: в Иркутской области мужчина не пускал на озеро односельчан
Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
В Улан-Удэ воровку разоблачили по селфи с украденного телефона
Иркутянки завоевали две медали на всероссийском турнире по самбо
Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской области
Гала-концерт «Городской площади талантов» пройдет в Иркутске
У Иркутского музтеатра появится камерная сцена
Родственники Рикки-Тикки-Тави поселились в Иркутском зоосаде
Экологическая акция по сбору вторсырья проходит в Иркутске до 7 сентября
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчина