Памятник героям «Алсиба» открыли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-04T05:00:29+03:00

По знаменитой трассе Аляска-Сибирь во время ВОВ в СССР доставляли самолеты из США

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Помним, не забудем никогда. Прошло уже больше 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, но боль утраты и гордость за своих предков живет в сердцах россиян. По-прежнему поисковые отряды ищут останки героев войны, погребенных на полях сражений, по всей стране устанавливают монументы, свидетельствующие о подвигах наших солдат. Накануне один из таких появился в Киренском районе Иркутской области.

- 2 сентября в Киренске открыт памятник участникам героической трассы Аляска-Сибирь 1942-1945г., - сообщил на своей странице в соцсети мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Трасса Аляска-Сибирь, или коротко Алсиб, представляла собой воздушный коридор между СССР и Америкой, по которому в нашу страну по договору ленд-лиза поставлялись воздушные суда из США.

Мемориальный комплекс в Киренске представляет собой три парящих над землей самолета. Выбор такого памятника для города очевиден, здесь во времена ВОВ располагался один из базовых аэродромов Алсиба.

Кстати, памятный монумент летчикам, совершавшим полеты с таким «рейсом» есть и на Аляске, в городе Фэрбанкс.

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ИСТОЧНИК KP.RU