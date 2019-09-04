Капитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцом

СЕГОДНЯ 06:53 2019-09-04T06:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Радостное событие в семье капитана «Байкал-Энергии» Григория Лапина. Вратарь иркутян стал отцом! 3 сентября жена хоккеиста Инна подарила ему дочь. Эту счастливую новость голкипер узнал в Хабаровске, где наша команда готовится к турниру Кубок Губернатора Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии», девочка родилась здоровой, весом 2990 граммов и ростом 48 сантиметров. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Руководство клуба и партнеры по команде уже поздравили семью Лапиных с прибавлением и пожелали малышке расти здоровой и счастливой, а также всегда радовать своих родителей.

Напомним, турнир в Хабаровске стартует 5 сентября. В этот день Байкал-Энергия» сыграет с «Эдсбюном», 6 сентября иркутяне скрестят клюшки со «СКА-Нефтяником», а 7-го с «Боллнесом». Матч за 3-е место и финал состоятся 8 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Байкал-Энергия» сыграет на Кубке Губернатора Хабаровского края: расписание матчей турнира (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU