2019-09-04T06:53:06+03:00
Спорт

Капитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцом

У вратаря родилась дочь
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Капитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцомКапитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Радостное событие в семье капитана «Байкал-Энергии» Григория Лапина. Вратарь иркутян стал отцом! 3 сентября жена хоккеиста Инна подарила ему дочь. Эту счастливую новость голкипер узнал в Хабаровске, где наша команда готовится к турниру Кубок Губернатора Хабаровского края.

Как сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии», девочка родилась здоровой, весом 2990 граммов и ростом 48 сантиметров. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Руководство клуба и партнеры по команде уже поздравили семью Лапиных с прибавлением и пожелали малышке расти здоровой и счастливой, а также всегда радовать своих родителей.

Напомним, турнир в Хабаровске стартует 5 сентября. В этот день Байкал-Энергия» сыграет с «Эдсбюном», 6 сентября иркутяне скрестят клюшки со «СКА-Нефтяником», а 7-го с «Боллнесом». Матч за 3-е место и финал состоятся 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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