Пьяный мужчина попытался ограбить цветочный магазин в Бурятии

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-04T10:41:22+03:00

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На днях в улан-Удэ сотрудники росгвардии задержали местного жителя, который попытался ограбить цветочный магазин прямо в центре города, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оказалось, что ночью 3 сентября В Улан-Удэ ночью 3 сентября нетрезвый мужчина гулял по городу и заметил, что магазин, в котором торгуют цветами, открыт, а за прилавком нет продавца. тогда он тихо вошел внутрь, пробрался к кассе и вытащил оттуда дневную выручку в размере 7 тысяч рублей.

- Продавец и охранник, которые в это время работали в магазине, зашли в подсобное помещение, поэтому не заметили, что их ограбили, - сообщили в пресс-службе росгвардии по республике Бурятия.

Благо продавец цветочного магазина вовремя вышел в торговый зал и заметил злоумышленника. Он остановил его и сразу же вызвал росгвардейцев, которые задержали неудачливого вора и доставили его в полицию. теперь мужчине грозит уголовное наказание за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU