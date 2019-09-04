2019-09-04T10:41:22+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина попытался ограбить цветочный магазин в Бурятии

Он вытащил из кассы всю дневную выручку
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Пьяный мужчина попытался ограбить цветочный магазин в БурятииПьяный мужчина попытался ограбить цветочный магазин в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На днях в улан-Удэ сотрудники росгвардии задержали местного жителя, который попытался ограбить цветочный магазин прямо в центре города, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оказалось, что ночью 3 сентября В Улан-Удэ ночью 3 сентября нетрезвый мужчина гулял по городу и заметил, что магазин, в котором торгуют цветами, открыт, а за прилавком нет продавца. тогда он тихо вошел внутрь, пробрался к кассе и вытащил оттуда дневную выручку в размере 7 тысяч рублей.

- Продавец и охранник, которые в это время работали в магазине, зашли в подсобное помещение, поэтому не заметили, что их ограбили, - сообщили в пресс-службе росгвардии по республике Бурятия.

Благо продавец цветочного магазина вовремя вышел в торговый зал и заметил злоумышленника. Он остановил его и сразу же вызвал росгвардейцев, которые задержали неудачливого вора и доставили его в полицию. теперь мужчине грозит уголовное наказание за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заксобрание: на восстановление Байкальска, пострадавшего от паводка, требуется более 750 млн рублей
У нас прибавление: в иркутской зоогалерее на свет появился птенец павлина
Жительницу Тайшета осудили за содержание подпольного казино
Спортсмены Приангарья завоевали пять медалей на Международном турнире по боевому самбо
В поселке Молодежный в Иркутском районе открылся первый роллердром
Пожилая женщина погибла при пожаре в деревне под Ангарском
Обещал вернуться через пять дней: ягодник пропал без вести в Усть-Куте
Капитан «Байкал-Энергии» Григорий Лапин стал отцом
Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО состоится в Иркутске
Памятник героям «Алсиба» открыли в Иркутской области
Бесплатные наблюдения за Луной и Сатурном пройдут в Усть-Ордынском
Дежурство матросов-спасателей на заливе Якоби в Иркутске прекращено