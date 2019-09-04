2019-09-04T14:16:20+03:00
Происшествия

Двое подростков, убивших 17-летнюю девушку в Нижнеудинске, предстанут перед судом

Они совершили жестокое преступление в декабре 2018 года
Анна ПОПОВА
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Двое подростков, убивших 17-летнюю девушку в Нижнеудинске, предстанут перед судомДвое подростков, убивших 17-летнюю девушку в Нижнеудинске, предстанут перед судомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники Следственного комитета Российской федерации по Иркутской области завершили расследование громкого преступления, которое в декабре прошлого года совершили двое подростков. Молодые люди в возрасте 15 и 17 лет зарезали свою 17-летнюю знакомую, а затем спрятали тело.

- Они признались, что совершили преступление из-за того, что один из подростков одолжил у убитой крупную сумму денег и не захотел отдавать, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - И тогда он вместе со своим другом продумали план убийства.

Они обманом заманили девушку домой к одному из преступников, а затем нанесли ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась. Поскольку жертва не успела никому сообщить, куда она пойдет, ее долго не могли найти. Волонтеры и полицейские разыскивали ее в течение недели, после чего обнаружили тело на одном из островов на реке Уда в окрестностях Нижнеудинска.

Полицейские смогли быстро выйти на след предполагаемых преступников, совершивших жестокое убийство. После ряда экспертиз и допроса более 50 человек, вина молодых людей была доказана, и уголовное дело в отношении подростков было передано в Нижнеудинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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