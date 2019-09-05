2019-09-05T06:57:16+03:00
Происшествия

Директор турфирмы обманула иркутских туристов на 4 миллиона рублей

Она брала деньги за туры, но путевки так и не выдавала
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Директор турфирмы обманула иркутских туристов на 4 миллиона рублейДиректор турфирмы обманула иркутских туристов на 4 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Без единой жалобы клиентов работала в Иркутске одна из туристических фирм, пока в 2018 году в полицию не стали один за одним поступать заявления от туристов, которые писали об обмане. Более 30 человек сообщили, что купили путевки, заплатили за них деньги, а на отдых так и не отправились. При этом директор турфирмы заплаченные деньги им так и не отдала. Отпуск у людей был испорчен.

Полицейские провели проверку и выяснили, что 28-летняя предпринимательница действительно заключала договоры, обещая оформить туристические путевки, но получив деньги, свое обещание просто не выполняла. Таким образом, она собрала с 36 обманутых клиентов 4 миллиона 300 тысяч рублей.

- Доказать вину предпринимательницы удалось после допроса покупателей туров, очных ставок и экспертиз, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» уже рассматривается в Кировском районном суде Иркутска.

Добавим, что за свои аферы, директор турфирмы может отправиться за решетку на срок до 6 лет. Ну и конечно, ей предстоит вернуть бывшим клиентам похищенные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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