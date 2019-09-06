Ангарчанин пошел в лес искать заблудившуюся тещу и сам пропал

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-06T09:46:22+03:00

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Первым бросился искать свою тещу, узнав, что она заблудилась в лесу, 62-летний житель Ангарска. Все произошло, когда семья ангарчанина в полном составе поехала за грибами в район деревни Стеклянка, в Ангарском районе. В назначенное время из леса вышли все члены семьи, кроме 80-летней женщины. Мужчина, не долго думая, бросился ее искать и даже забыл взять с собой сотовый телефон. Спустя еще несколько часов его теща сама вышла из леса, а вот зять уже наоборот, не смог найти дорогу обратно. Теперь пришлось разыскивать уже его.

Целые сутки неравнодушного зятя искали полицейские, спасатели и волонтеры, пока он сам не вышел на их крики. Оказалось, мужчина хорошо знал эту местность, и все это время блуждал, разыскиваю любимую тещу. Сейчас родственники уже находятся дома.

- В этом году в Приангарье заблудились уже 32 человека, - приводят грустную статистику в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Трое до сих пор не найдены.

Полицейские еще раз напоминают жителям Иркутской области, перед уходом в лес, всегда сообщать своим близким местность и время возвращения.

ИСТОЧНИК KP.RU