Чемпионат мира по бенди 2020 в Иркутске: на крыше Ледового дворца «Байкал» установили все арки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-06T12:53:53+03:00

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Стройка года в Иркутске выходит на финишную прямую! Новый Ледовый дворец «Байкал», который возводят к чемпионату мира - 2020 по бенди, с каждым месяцем обретает новые очертания. Строительство уникального крытого стадиона для зимних видов спорта на 6 тысяч зрителей идет точно в срок. Например, строители, как и обещали, к концу августа поставили все 12 деревянных арок длиной 99,9 метра и весом 140 тонн. Для сравнения, в конце апреля стояли всего четыре.

Напомним главные плюсы этих конструкций. Арки, которые являются ноу-хау кемеровских инженеров, сделаны из клееного бруса и опираются на устои из монолитного железобетона. Они не только не подвержены коррозии, но и намного безопаснее. Благодаря пропитке специальным составом дерево, например, в случае пожара, обуглится, но не потеряет свою несущую способность. В России наш дворец станет вторым такого класса после красноярского «Енисея», который сдали в 2018 году.

- К 10 октября строители обещают уже полностью покрыть крышу, - рассказали на очередном заседании штаба по строительству дворца. - Сентябрь обещает быть тяжелым. В этом месяце необходимо подвести итоги готовности работ внутри объекта: фасад, кровля, тепловые пункты и теплотрасса должны быть полностью готовы к холодам. Ну и, конечно, важно облагородить и озеленить территорию вокруг нового стадиона, чтобы у гостей чемпионата мира - 2020 не испортилось впечатление от нашего турнира.

Кстати, поклонники бенди, следящие за стройкой в соцсетях, уже могут приглядывать себе место, с которого будут смотреть матчи чемпионата мира. Заливка трибун также идет уже полным ходом. Ну а красную ленточку красавца-стадиона перережут, скорее всего, 1 марта 2020-го, аккурат к главному турниру года по хоккею с мячом. А его даты давно известны: матч-открытие чемпионата намечен на 29 марта, а финальный на 5 апреля.

В официальной группе стройки в соцсетях для иркутских болельщиков опубликовали любопытный опрос: как следует именовать трибуны нового дворца? Вариантов несколько: Южная и Северная (по ориентации на стороны света), Академическая и Студенческая (по прилегающим районам), либо назвать их именами известных иркутских хоккеистов, например Евгения Гришина, Александра Шишкина или других. А какой вариант нравится вам?

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ИСТОЧНИК KP.RU