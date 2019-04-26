Строительство крытого ледового дворца в Иркутске: «Байкал-Энергия» первой протестирует лед новой арены

Меньше чем через год в Иркутске состоится грандиозное спортивное событие года - чемпионат мира по хоккею с мячом. В наследство после него нашему городу останется уникальный для Сибири современный крытый стадион для зимних видов спорта. Строительство арены на 6 тысяч зрителей, которая, к слову, уже получила название «Байкал», сейчас идет ударными темпами. Неделя за неделей очертания спорткомплекса становятся все заметнее.

- На сегодняшний день уже выполнено около 20% работ, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске директор Управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов. - Готова фундаментная плита, выполнен вынос инженерных сетей, коммуникаций, ведется монтаж несущих конструкций. По графику мы идем с опережением на 3 - 4 месяца от контрактных сроков. Подрядчик зарекомендовал себя хорошо, поэтому ставим задачу еще уменьшить сроки строительства.

Строители уже установили четыре деревянные арки купола арены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, даты проведения чемпионата мира по бенди-2020 давно известны. Матч-открытие мирового форума намечен на 29 марта 2020 года, а финальный - на 5 апреля, поэтому перед строителями и стоит задача перерезать красную ленточку на входе во дворец 1 марта 2020-го. Из-за таких сжатых сроков у иркутских болельщиков возникает резонный вопрос: успеют ли на новом стадионе провести хотя бы одну-две тестовые игры. Зрители должны познакомиться со схемами входа и выхода с трибун, да и сотрудникам бы неплохо успеть изучить все системы работы арены, чтобы поклонники бенди со всего мира чувствовали себя в комфорте и безопасности.

- Безусловно, перед тем как проводить соревнования международного уровня, дворец должен отработать в тестовом режиме, - продолжает Евгений Харитонов. - До начала чемпионата мира здесь обязательно пройдет несколько матчей. Ставим задачу в январе-феврале залить на арене лед. Рассчитываем, что первый официальный матч на свежем льду проведут хоккеисты «Байкал-Энергии». А болельщики заполнят трибуны.

Хоккеисты "Байкал-Энергии" должны первыми опробовать лед ледового дворца зимой 2020 года. Фото: Татьяна ГЛЮК.

А теперь об уникальной конструкции нашего бенди-центра. По проекту арена возводится без несущих металлических конструкций, с применением ноу-хау кемеровских инженеров - деревянных арок, армированных металлом. Они не только безопаснее, но и долговечнее. К слову, эта технология уже опробована на красноярском стадионе «Енисей», который появился в конце прошлого года к Универсиаде - 2019.

- Уже установлены четыре деревянные арки длиной 99,9 метра и весом 140 тонн, готовится пятая, - говорит Евгений Харитонов. - Всего их будет 12. Они сделаны из клееного бруса и опираются на устои из монолитного железобетона. Какие главные плюсы деревянных арок? Они не только не подвержены коррозии, но и намного безопаснее. Благодаря пропитке специальным составом, в случае пожара, например, дерево обуглится, но не потеряет свою несущую способность. Металл же под воздействием высокой температуры быстро оплавится. В Швеции построили уже несколько арен по такому проекту. В России наш дворец станет вторым такого класса после красноярского.

Строительство должно быть завершено к 1 марта 2020 годаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то что арены в Красноярске и Иркутске внешне будут очень похожи, наша станет намного круче в функциональном плане. Ведь помимо хоккея с мячом в «Байкале», как и было запланировано, смогут проводиться международные соревнования по конькобежному спорту, керлингу и шорт-треку. К слову, олимпийская сборная России уже выразила желание готовиться в зимней Олимпиаде - 2022 в Пекине именно в Иркутске. Летом же ледовая арена трансформируется в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис и катание на роликовых коньках.

Кстати, некоторые иркутяне переживали, что из-за сжатых сроков строительства могут уменьшить вместимость стадиона. Строители спешат успокоить: центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» точно будет вмещать 6 тысяч зрителей. Более того, вместимость можно увеличить благодаря установке разборных трибун за воротами.

Так будет выглядеть наш красавец стадион. Фото: Татьяна ГЛЮК

- Полные очертания стадиона иркутяне увидят к 1 сентября, - уверяет Евгений Харитонов. - К этому моменту мы смонтируем все 12 деревянных арок, на части из них уже появится крыша. Параллельно пойдут работы по отделке фасада и витражей. Также предстоит запустить сложную систему холодоснабжения для льда, ведь его температура для каждого вида спорта должна быть своя.

Волнует некоторых иркутян еще один вопрос: не повторится ли у нас история Омска, где начали сносить 10-тысячную красавицу «Арену-Омск», построенную совсем недавно - в 2007 году. Летом 2018-го при очередной экспертизе специалисты узнали, что в фундаменте дворца пошла трещина. Его сразу закрыли, а позже выяснилось, что из-за сжатых сроков при строительстве были допущены нарушения, из-за которых омский стадион стал разваливаться.

- Исключено. Такое у нас не повторится, - заявляет Евгений Харитонов. - Стройнадзор тщательно следит за качеством. График выстроен так, чтобы все работы проводились по сезонам. Например, уплотнение грунта проходило только в теплое время, иначе появились бы провалы. Ошибки Омска изучены и учтены. К слову, на стройке установлена камера видеонаблюдения. Можно ли сделать так, чтобы горожане смогли смотреть ее в режиме онлайн? Неплохая идея, мы проработаем этот вопрос.

Очертания арены мы увидим уже осеньюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет сомнения, что ледовый центр «Байкал» станет одной из достопримечательностей Иркутска. Смотреться бело-синий дворец, особенно с яркой подсветкой, будет великолепно. Территорию вокруг него озеленят, разобьют небольшие скверики со скамейками, установят освещение. И что немаловажно, рядом со стадионом появится парковка на 400 автомобилей. По плану также учтена подземная стоянка на 200 машин, которая будет находиться под игровым полем.