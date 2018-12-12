2018-12-14T10:13:09+03:00
Спорт

Новый ледовый дворец в Иркутске получит название «Байкал»

Подведены итоги конкурса на лучшее имя арены, которая должна появиться в 2020 году
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Новый ледовый дворец в Иркутске получит название «Байкал». Фото: Татьяна ГЛЮК.Новый ледовый дворец в Иркутске получит название «Байкал». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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В Иркутске подвели итоги конкурса на лучшее название нового Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом, который появится в нашем городе в 2020 году. Итак, наш ледовый дворец, строительство которого идет полным ходом, будет называться «Байкал». Такое название предложили сразу несколько участников, но победителем признали того, кто первым прислал свой вариант. Им стал иркутянин Иван Бигма.

- Нам поступило 106 заявок со всего региона, - цитирует министра спорта Иркутской области Илью Резника пресс-служба ведомства. – В основном предлагали названия, связанные с хоккеем с мячом, но так как центр будет рассчитан не только на русский хоккей, мы решили выбрать название, объединяющее виды спорта, указывающее на регион и при этом лаконичное и простое.

Теперь, победитель конкурса Иван Бигма получит почетную грамоту от минспорта Иркутской области и вместе с другими иркутянами будет ждать появления ледового дворца. Напомним, его открытие будет приурочено к чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд, который пройдет в конце марта – начале апреля 2020 года. Напомним, что еще продолжается конкурс на лучшую эмблему мирового форума. Как в нем принять участие, смотрите здесь.

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