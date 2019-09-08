2019-09-08T09:50:34+03:00
Происшествия

Девушка с усами и бородой без вести пропала в Иркутске

29-летняя Виктория Яковлева исчезла 6 сентября
Любовь АРБАТСКАЯ
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Девушка с усами и бородой без вести пропала в Иркутске. Фото: "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.Девушка с усами и бородой без вести пропала в Иркутске. Фото: "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях.
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И вновь поиск без вести пропавшего человека. На этот раз волонтеры ищут 29-летнюю Викторию Яковлеву из Свердловского района Иркутска. Где она находится, неизвестно уже третий день, с 6 сентября. Девушку важно найти как можно скорее, поскольку она нуждается в помощи врачей и дезориентирована.

Итак, как узнать пропавшую?

- Виктория невысокая, рост 160 сантиметров, худощавая, - рассказывают в соцсетях добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал. - У нее каштановые волосы, зеленые глаза. Есть и особые приметы: усы и борода.

Одета она была в сиреневую футболку, красные шорты, домашние войлочные тапочки. С собой у девушки - бисер.

Если увидите Викторию Яковлеву на улицах города, обращайтесь к волонтерам или в службу спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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