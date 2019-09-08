СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-08T13:46:55+03:00

Продавец в Братске, поверив лже-начальнику, перевела деньги на "оборудование" для магазина Фото: Александр ГЛУЗ

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Продавец одного из магазинов в Братске накануне вечером ответила на странный телефонный звонок.

- Алло! Я генеральный директор компании, в которой вы работаете, - звучал в телефоне приятный мужской голос. - Я заказал новое оборудование для магазина, только вот сначала нужно заплатить поставщику, а у меня на счете сейчас денег нет. Отправьте нужную сумму, будьте добры!

- Конечно, уже бегу, - ответила женщина.

Она очень хотела угодить начальству. Рвение-то похвальное, только вот ситуация сложилась не из приятных. Как только она перевела около 10 тысяч рублей на указанный счет, так называемый гендиректор оказался вне зоны доступа.

- Мошенники! - догадалась продавец.

Расстроилась, конечно, но что поделать. Пошла в полицию.

- Выяснилось, что аферист звонил с телефонного номера, зарегистрированного в Самарской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU