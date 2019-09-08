2019-09-08T14:21:13+03:00
Общество

Выборы в Думу Иркутска 2019: какой процент явки на 18.00

Выборы в Думу Иркутска 2019 продолжаются
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выборы в Думу Иркутска 2019: какой процент явки на 18.00Выборы в Думу Иркутска 2019: какой процент явки на 18.00Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выборы в Иркутской области скоро подойдут к концу. Избирательная комиссия региона подвела итоги явки на 18.00. Итак, уже отдали свои голоса 24% избирателей, проживающих в нашей области. Выборы в Думу Иркутска 2019 тоже близятся к завершению, по последним данным, в нашем городе проголосовало 21,34% избирателей.

Ну а что в других террриториях? На первое место по явке вырвался Баяндаевский район - 57,45%. Катангский чуть отстает - 55,94%. Далее - Осинский район, где на участки пришли 50,87% избирателей. Более 40% - такой показатель в Аларском, Боханском, Нукутском, Тулунском и Эхирит-Булагатском районах. Чуть выше 30% набрали Усть-Удинский, Казачинско-Ленский, Качугский и Черемховский районы. От 20 до 30% составила явка на выборах в Братске, Братском, Зиминском, Киренском, Куйтунском, Усть-Илимском, Ольхонском, Шелеховском районах, а также в Саянске и Тулуне.

А вот в Тайшетском и Жигаловском районах пришли на участки всего лишь около 10% избирателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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