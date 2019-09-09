2019-09-09T04:22:44+03:00
Общество

В нескольких районах Иркутской области и Бурятии выпал снег

Осень не балует иркутян теплыми деньками
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Иркутск"Фото: скриншот с видео в группе "Инцидент Иркутск"
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«А за окном то дождь, то.... снег» И такое бывает в Сибири в начале сентября. Удивляться жителям Иркутской области, видевшим снег и в конце весны и даже в начале первого летнего месяца — июня, не приходится.

Как сообщили в соцсетях жители поселка Тальяны в Усольском районе Иркутской области, первый снег у них в этом году пошел 7 сентября. «Зима близко» - сказали бы поклонники знаменитого сериала «Игра престолов». Ну а как же иначе, когда ветки деревьев уже припорошило снежинками.

- Я же говорил, что зима уже притаилась в лесу и скоро выползет из лесу, - комментируют опубликованное снежное видео в соцсетях земляки.

Кстати, снег в минувшие выходные выпал и в соседней Республике Бурятия. По сообщениям СМИ, осадки были в Окинском, Закаменском районах, в также на трассе Улан-Удэ- Курумкан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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