Выборы 2019: предварительные итоги, названы имена мэров многих городов и районов Иркутской области

Итак, интригу хранить больше незачем. Да, в каких-то мелочах ситуация еще может измениться, поэтому-то и данные мы называем предварительными. С другой стороны, выборы 2019 в Иркутской области точно состоялись. Если с составом дум многочисленных городов и районов ( избираются новые составы пяти городских дум, 16 районных - ред.), еще предстоит разбираться, а мы вам представляем данные по городу Иркутску, то предварительные результаты выборов мэров региона очевидны.

Итак. Братск. Вторым по значимости городом региона его жители вновь доверили управлять Сергею Васильевичу Серебренникову. Он на выборах 2019 получил 43, 34% голосов поддержки.

Саянск. Город по-достоинству оценил своего мэра Олега Валерьевича Боровского ( поддержка - 82, 95%, почти абсолютная). Такое случайным не бывает.

Многострадальный Тулун, переживший этим летом невероятное и жестокое наводнение. По данным на 6 утра, побеждает действующий мэр Юрий Владимирович Карих. За него отдали свои голоса 43,05% избирателей. Серьезная поддержка. Идущий вторым Александр Николаевич Кутковой получил 25, 38%.

Шелеховский район. Вот последние данные - и ясно, что и здесь побеждает действующий мэр Максим Николаевич Модин ( 30, 74%). В Усть-Удинском, на родине Валентина Распутина, больше всего бюллетеней заполнили в поддержку Сергея Николаевича Чемезова (67, 04%).

Имена мэров районов назвали на многих территориях севера области. Так, в Казачинско-Ленском районе 65, 88% голосов получил Сергей Валерьевич Швецов, в Киренском районе жители поддержали политику на развитие северной земли, которую ведет мэр Кирилл Викторович Свистелин ( за - 84.,2% избирателей). На Катанге побеждает Сергей Юрьевич Чонский, его поддерживают 50, 98% имеющих право голоса.В Усть-Илимском районе уверенно лидирует Яков Иванович Макаров ( 55, 22%).

Выбрали глав районов и в нашей сельскохозяйственной житнице - сразу нескольких территориях Усть-Ордынского округа. Выборы 2019 удачно завершились для Романа Васильевича Дульбеева, которого поддержали 33, 65% жителей Алари, Анатолия Прокопьевича Табинаева, которому его земляки сказали да в Баяндае (48, 65%), Эдуарда Ионовича Коняева, представляющего Бохан ( 56, 99%), Сергея Геннадьевича Гомбоева из Нукутов (36,02%) , Андрея Казаковича Ханхалаева из Эхирит - Булагатского района (26, 67%) и Владислава Викторовича Максименко из Осы ( 48, 63%)

Выборы 2019 подошли к логическому финалу, ждем окончательных результатов и знакомим с именами тех, кто предварительно прошел в Думу Иркутска подробности >>>