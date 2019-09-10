СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-10T06:00:41+03:00

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Вертолет вылетел на поиски 17-летнего подростка, заблудившегося в лесу в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Нижнеудинском районе третий день продолжаются поиски 17-летнего Ильи Титорчука, который еще 7 сентября ушел с родственниками в лес в районе 71-го километра трассы Нижнеудинск-Нерса за орехами, и заблудился. Родные сначала сами попробовали найти его, а когда не смогли, обратились в полицию.

- За минувшие сутки 50 спасателей и полицейских прочесали несколько гектаров леса, но поиски результатов не принесли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Кроме того, к поискам подключились спасатели из Красноярска, для осмотра местности также вылетел вертолет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области еще раз напоминают приметы пропавшего парня. На вид ему 17 лет, рост 195 см., среднего телосложения, овальное лицо, серые глаза, темно-русые волосы, модельная стрижка, челка зачесана на правую сторону. Был одет в зеленую куртку спецовку с накладными карманами темно-зеленого цвета, бежевый свитер с высоким воротником на замке молнии, темно-синие трико, резиновые сапоги либо кроссовки черного цвета из кожзаменителя. Из особых примет выделяют ямочку на подбородке, в области паха с правой стороны шрам от удаления аппендицита, на левой голени свежий шрам от ожога. При разговоре может немного заикаться, путается в словах.

ИСТОЧНИК KP.RU