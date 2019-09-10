Управляющую компанию из Иркутска оштрафовали за отсутствие ремонта в 11 домах
Одна из управляющих компаний, которая содержала несколько многоквартирных домов в Ленинском районе Иркутска, выплатит штраф за то, что некачественно выполняла свои обязанности, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
- Наши сотрудники провели проверку и выяснили, что компания не убиралась в подъездах и не вкручивала в них лампочки, а также не ремонтировала помещения, из-за чего в них загрязнились стены и начала отслаиваться штукатурка, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Также управляющая компания неправильно эксплуатировала отопительные системы и совершила еще ряд подобных нарушений. Конечно, жильцов этих домов нельзя было бросить в таком положении. Поэтому руководителя организации обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что его подчиненные выполняют свои обязанности ненадлежащим образом.
ИСТОЧНИК KP.RU