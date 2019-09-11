Обматерила и ударила полицейского: дебоширка объявлена в розыск в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-11T06:39:11+03:00

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В Иркутске объявлена в розыск буйная 24-летняя женщина, которая в июле этого года устроила дебош в одном из дворов, на улице Баррикад. Все началось с того, что инспекторы ГИБДД остановили для проверки 44-летнего водителя Лады Гранты, который сел за руль пьяным. Когда нарушитель сел в служебную машину для составления протокола, из салона Лады вышла подруга водителя. Она сразу начала истерично кричать, ругаться матом, несмотря на присутствие рядом детей, а затем несколько раз ударила полицейского.

Напомним, «Комсомолка» писала, что конфликт сняли на камеру жители дома и скинули ролик в соцсети. На кадрах как раз запечатлен момент удара инспектора, после которого с головы полицейского слетела фуражка.

- После того, как женщина успокоилась, ее доставили в отдел полиции и передали информацию о ней следователям, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». От следствия женщина скрылась и сейчас находится в розыске. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Что касается пьяного водителя, то от медицинского освидетельствования он тогда отказался. Кстати, выяснилось, что с декабря 2018 года он уже лишен водительских прав на полтора года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/720241" frameborder="0"></iframe> Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"

ИСТОЧНИК KP.RU