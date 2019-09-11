Обматерила и ударила полицейского: дебоширка объявлена в розыск в Иркутске
В Иркутске объявлена в розыск буйная 24-летняя женщина, которая в июле этого года устроила дебош в одном из дворов, на улице Баррикад. Все началось с того, что инспекторы ГИБДД остановили для проверки 44-летнего водителя Лады Гранты, который сел за руль пьяным. Когда нарушитель сел в служебную машину для составления протокола, из салона Лады вышла подруга водителя. Она сразу начала истерично кричать, ругаться матом, несмотря на присутствие рядом детей, а затем несколько раз ударила полицейского.
Напомним, «Комсомолка» писала, что конфликт сняли на камеру жители дома и скинули ролик в соцсети. На кадрах как раз запечатлен момент удара инспектора, после которого с головы полицейского слетела фуражка.
- После того, как женщина успокоилась, ее доставили в отдел полиции и передали информацию о ней следователям, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». От следствия женщина скрылась и сейчас находится в розыске. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Что касается пьяного водителя, то от медицинского освидетельствования он тогда отказался. Кстати, выяснилось, что с декабря 2018 года он уже лишен водительских прав на полтора года.
Буйная женщина бьет по лицу полицейского в Иркутске.Видео: группа "ДТП 38RUS"
ИСТОЧНИК KP.RU