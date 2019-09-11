Поиски пропавшей 11-классницы в Иркутске завершены

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-11T12:15:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске успешно завершены поиски 11-классницы, которая пропала без вести еще 4 сентября. Напомним, тогда, родители девочки рассказали полицейским, что дочь ушла из дома в Правобережном районе, взяв с собой неисправный мобильный телефон, и не вернулась. Больше на связь девочка не выходила, а 5 сентября ее якобы видели в поселке Молодежный. Хорошие новости о ее поисках пришли 11 сентября.

- Старшеклассница найдена живой и здоровой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, накануне также успешно завершились поиски 17-летнего подростка из Нижнеудинского района, который 7 сентября ушел в лес за орехами и заблудился. 9 сентября для поисков подключили вертолет Ми-8 И это дало результат. Облетая местность поисковики заметили парня на открытой местности. Его приняли на борт и доставили в Нижнеудинск. Оказалось, что ему удалось выйти к берегу реки Бирюсы в 60 километрах от Нижнеудинска, и в 10 километрах от места пропажи. Подросток чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU