2019-09-11T12:15:12+03:00
Общество

Поиски пропавшей 11-классницы в Иркутске завершены

Девочку искали с 4 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поиски пропавшей 11-классницы в Иркутске завершеныПоиски пропавшей 11-классницы в Иркутске завершены
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В Иркутске успешно завершены поиски 11-классницы, которая пропала без вести еще 4 сентября. Напомним, тогда, родители девочки рассказали полицейским, что дочь ушла из дома в Правобережном районе, взяв с собой неисправный мобильный телефон, и не вернулась. Больше на связь девочка не выходила, а 5 сентября ее якобы видели в поселке Молодежный. Хорошие новости о ее поисках пришли 11 сентября.

- Старшеклассница найдена живой и здоровой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, накануне также успешно завершились поиски 17-летнего подростка из Нижнеудинского района, который 7 сентября ушел в лес за орехами и заблудился. 9 сентября для поисков подключили вертолет Ми-8 И это дало результат. Облетая местность поисковики заметили парня на открытой местности. Его приняли на борт и доставили в Нижнеудинск. Оказалось, что ему удалось выйти к берегу реки Бирюсы в 60 километрах от Нижнеудинска, и в 10 километрах от места пропажи. Подросток чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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