Проезд по улице Рабочей ограничат на две недели в Иркутске

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-11T17:24:31+03:00

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Внимание, иркутские автомобилисты! С 12 по 28 сентября частично ограничат проезд по улице Рабочей в районе выезда с Ушаковского рынка.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с тем, что на этом участке будут асфальтировать поврежденное при проведении ремонта дорожное полотно.

Также иркутским водителям стоит быть особенно внимательными в районе троллейбусного депо. Там с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на кольце. Все дело в том, что на островке безопасности перекрестка улиц Лермонтова и Академической будут проводиться ремонтные работы на тепловых сетях.

Также, не забывайте, что ночью 14 и 15 сентября в Иркутске будет закрыто движение по Глазковскому мосту Это связано с выполнением испытательных работ. Объехать участок можно через Академический или Иннокентьевский мосты.

ИСТОЧНИК KP.RU