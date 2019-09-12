2019-09-12T07:21:39+03:00
Происшествия

Незаконную врезку в нефтепровод обнаружили полицейские в районе Ангарска

Одного из подозреваемых задержали, кто еще замешан в преступлении, выясняется [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Незаконную врезку в нефтепровод обнаружили полицейские в районе АнгарскаНезаконную врезку в нефтепровод обнаружили полицейские в районе АнгарскаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Для того чтобы поживиться нефтью из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск», кто-то сделал незаконную врезку в районе Ангарска, в 900 метрах от федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».

- Обнаружили это сотрудники службы безопасности нефтяной компании, сообщили правоохранителям, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские приехали, осмотрели территорию и нашли на глубине около 30 сантиметров металлический кран. Он был прикреплен к армированной 15-миллиметровой трубе, а та вела прямиком к нефтепроводу. Общее расстояние от крана до врезки - 700 метров.

Далее подключились сотрудники УФСБ России по Иркутской области. Оказывается, нефть успели своровать. Возле одного из ближайших садоводств нашли два большегруза, а в них - около 10 тонн нефти. На стоянке автоцистерн задержали 37-летнего водителя ВАЗ, который пытался сбежать, увидев оперативников. Выяснилось, что он уже был судим.

Итак, кое-какие вещдоки уже собраны: отпечатки пальцев, шланги с шаровыми кранами, бинокль, портативные зарядки. Правоохранители выясняют, кто занимался обустройством врезки и воровством нефти, а также масштабы кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", преступникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Полицейские обнаружили незаконную врезку в нефтепровод в районе Ангарска.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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