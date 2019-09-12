Незаконную врезку в нефтепровод обнаружили полицейские в районе Ангарска
Для того чтобы поживиться нефтью из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск», кто-то сделал незаконную врезку в районе Ангарска, в 900 метрах от федеральной автодороги Р-255 «Сибирь».
- Обнаружили это сотрудники службы безопасности нефтяной компании, сообщили правоохранителям, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Полицейские приехали, осмотрели территорию и нашли на глубине около 30 сантиметров металлический кран. Он был прикреплен к армированной 15-миллиметровой трубе, а та вела прямиком к нефтепроводу. Общее расстояние от крана до врезки - 700 метров.
Далее подключились сотрудники УФСБ России по Иркутской области. Оказывается, нефть успели своровать. Возле одного из ближайших садоводств нашли два большегруза, а в них - около 10 тонн нефти. На стоянке автоцистерн задержали 37-летнего водителя ВАЗ, который пытался сбежать, увидев оперативников. Выяснилось, что он уже был судим.
Итак, кое-какие вещдоки уже собраны: отпечатки пальцев, шланги с шаровыми кранами, бинокль, портативные зарядки. Правоохранители выясняют, кто занимался обустройством врезки и воровством нефти, а также масштабы кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", преступникам грозит до 6 лет тюрьмы.
Полицейские обнаружили незаконную врезку в нефтепровод в районе Ангарска.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU