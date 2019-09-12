2019-09-12T11:34:36+03:00
Экономика

ЦБ России отозвал лицензию у ГринКомБанка из Иркутска

ГринКомБанк проработал на территории региона 28 лет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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ЦБ России отозвал лицензию у ГринКомБанка из Иркутска.ЦБ России отозвал лицензию у ГринКомБанка из Иркутска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Центральный банк России продолжает контроль за банковской cферой. Только что стало известно о закрытии очередного банка. Отозвана лицензия на проведение операций у ГринКомБанка из Иркутска. Об этом сообщают в пресс-службе ЦБ. Причиной отзыва лицензии стало то, что финансовое учреждение оказалось на грани банкротства.

-Существенную долю (более 55%) в активах "ГринКомБанка" составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности", - сообщили в Центробанке.

Кроме того, в ЦБ сообщают, что кредитный портфель банка был мало обеспечен. В результате, около 90% долгов по кредитам было признано безнадежной. До последнего времени банк размещал вклады населения под 6-6,8% годовых.

На сайте банка есть сообщение о прекращении операций. Назначена временная администрация . Но, поскольку все вклады были застрахованы, деньги людям вернут. Выплаты начнутся не позднее 26 сентября. Подробности >>>

СПРАВКА "КП"

ЗАО «Гринкомбанк» - региональный банк с головным офисом в городе Усолье-Сибирское и подразделениями в Иркутске, Ангарске и п. Белореченский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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