"Ваша карта заблокирована": лже-банкиры украли у иркутянки 22 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-09-13T13:49:57+03:00

Сибирячка перезвонила по номеру, указанному мошенниками в смс-сообщении, вместо того, чтобы обратиться в банк

Изменить размер текста: A A

- Ваша карта заблокирована, срочно перезвоните по этому номеру, - такое смс-сообщение накануне пришло на телефон 48-летней иркутянки.

Испугавшись, что деньги могут куда-нибудь пропасть, она тут же набрала указанные цифры.

- Продиктуйте номер карты и трехзначный код, - тут же попросили мошенники. - И мы разблокируем ваш счет.

Сибиряка облегченно выдохнула - решился вопрос! А потом назвали аферистам все коды из сообщений, которые стали приходить на мобильный. Об обмане она догадалась только после того, как получила оповещения о снятии денег. Иркутянка обратилась в полицию.

- Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится проверка, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские вновь напоминают, что данные карты нельзя называть неизвестным, даже если те представились сотрудниками банка. Сначала позвоните по горячей линии финансовой организации и проверьте, действительно ли с картой происходят какие-либо махинации.

ИСТОЧНИК KP.RU