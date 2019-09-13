2019-09-13T17:30:45+03:00
Спорт

На строительство крытого ледового дворца «Байкал» выделят еще более 2 миллиардов рублей

Арену строят к чемпионату мира по хоккею с мячом 2020
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На строительство нового ледового дворца «Байкал» выделят еще более 2 миллиардов рублей. Фото: Татьяна ГЛЮК.На строительство нового ледового дворца «Байкал» выделят еще более 2 миллиардов рублей. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Отличная новость для любителей зимних видов спорта. На строительство нового ледового дворца «Байкал», который сейчас возводят в Иркутске к чемпионату мира по хоккею с мячом 2020, выделят еще 2 млрд 153,2 млн рублей

- Строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом идет очень быстрыми темпами, - отметили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Все деньги, которые выделялись из областного бюджета в 2019 году, уже были освоены, и сейчас выделены средства из федерального бюджета для финансирования оставшейся части на 2019 год и начало 2020-го.

А теперь об уникальной конструкции нашего бенди-центра. По проекту арена возводится без несущих металлических конструкций, с применением ноу-хау кемеровских инженеров - деревянных арок, армированных металлом. Они не только безопаснее, но и долговечнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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