2019-09-14T09:01:14+03:00
Общество

Лесозаготовка или эпиляция: в Иркутской области закрыли салон красоты, работавший без лицензии

Основным видом деятельности владелицы салона, согласно документам, была заготовка древесины
Анна ПОПОВА
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Лесозаготовка или эпиляция: в Иркутской области закрыли салон красоты, работавший без лицензииЛесозаготовка или эпиляция: в Иркутской области закрыли салон красоты, работавший без лицензииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях в поселке Новая Игирма района судебные приставы закрыли салон красоты, специализирующийся на лазерной эпиляции. Все началось с того дня, когда прокурор Нижнеилимского района поручил специалистам из Роспотребнадзора проверить это заведение на предмет соблюдения санитарных норм. В итоге выяснилось, что по документам основной вид деятельности владелицы салона - это отнюдь не эпиляция, а лесозаготовка.

- Также оказалось, что у женщины, которая является не только владелицей, но и единственной работницей салона, нет лицензии на проведение косметологических процедур и диплома о медицинском образовании, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Таким образом, посещение салона красоты, у которого даже не было лицензии, было опасно не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому судебные приставы постановили, что заведение необходимо закрыть на три месяца. Возможно, в течение этого времени владелица салона успеет устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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