2019-09-14T09:57:25+03:00
Общество

Житель Тайшета предстанет перед судом за уклонение от службы в армии

Он долгое время игнорировал повестки и не являлся в военкомат, не объясняя причин
Анна ПОПОВА
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Житель Тайшета предстанет перед судом за уклонение от службы в армииЖитель Тайшета предстанет перед судом за уклонение от службы в армииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Совсем скоро житель Тайшета окажется на скамье подсудимых из-за того, что долгое время уклонялся от службы в армии. Ранее 20-летний местный житель несколько раз получал повестки с требованием явиться в военкомат и пройти комиссию для призыва на службу. Однако молодой человек их упорно игнорировал и на медкомиссию не приходил, не объясняя причин своего поступка.

- В конце концов сотрудники военкомата написали заявление, в котором сообщили, что уклонист игнорирует все официальные повестки, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Иркутской области.

После того, как сотрудники следственного комитета изучили все обстоятельства происшествия и поговорили с уклонистом, они решили передать дело в суд. Теперь молодому человеку грозит уголовное наказание по статье "уклонение от призыва на военную службу" в виде большого штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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