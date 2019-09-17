Брала деньги и сама ездила в путешествия: менеджер турфирмы из Братска украла 850 тысяч рублей клиентов
Менеджер одной из турфирм Братска придумала нехитрую схему, как нечестным путем самой "заработать" себе на отпуск на берегу моря. Действовала 30-летняя женщина так: при оформлении договора сообщала клиентам о необходимости внесения предоплаты для оформления брони у туроператора. Правда, полученные деньги в кассу она вносила не все, часть оставляла себе. А руководству своей компании сообщала, что клиенты расплачиваются в рассрочку.
Деньги менеджер тратила на себя любимую. Покупала брендовые аксессуары и одежду, а также сама ездила в путешествия. Когда ее схема раскрылась, выяснилось, что все ее клиенты не пострадали, и все же съездили на курорты. А вот руководители турфирмы, делая ревизию бухгалтерских документов, поняли, что недосчитались кругленькой суммы в 850 тысяч рублей.
Вскоре на менеджера было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения». Но реального тюремного срока ей удалось избежать.
- Братчанка полностью признала свою вину и возместила часть похищенных денег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
ИСТОЧНИК KP.RU