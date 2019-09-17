2019-09-17T12:24:28+03:00
Общество

Жительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границу

Ее поймали в иркутском аэропорту с партией платьев, юбок и сумок
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Жительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границуЖительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Суд конфисковал у жительницы Бурятии партию женской одежды, которую она пыталась незаконно привезти в Россию из-за границы, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда города Иркутска. Таможенники задержали женщину в аэропорту Иркутска, когда та возвращалась из Китая.

- Она пыталась провезти через "зеленый коридор" аэропорта 50 платьев, 5 юбок, 45 блузок и 13 женских сумок, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. - Это значит, что женщина не собиралась составлять таможенную декларацию на эти купленные за границей вещи, что является незаконным.

Суд постановил, что жительница Бурятии является виновной в недекларировании товаров из Китая. Но женщине не стали назначать штраф или какое-то другое серьезное наказание. В суде решили, что достаточно просто конфисковать эту партию одежды, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ангарчанин отсудил 440 тысяч рублей за автомобиль, купленный с измененными номерами
Новый сезон "Научных уик-эндов" стартует в Иркутске 21 сентября
В Шелехове женщина украла мобильный телефон у своей подруги
Сергей Сокол: На питании детей в школах нельзя экономить
«Тулунская рапсодия»: телеканал ТИВИСИ и «Комсомольская правда» представляют документальный фильм
Губернатор Иркутской области внес в региональный парламент ряд социальных законопроектов
С чемоданчиком на выход: две квартиры, дом и все имущество отобрала бывшая жена у иркутянина во время развода
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области реализуется уверенными темпами
Брала деньги и сама ездила в путешествия: менеджер турфирмы из Братска украла 850 тысяч рублей клиентов
Спортивные учреждения Иркутской области получат новые ледозаливочные машины
В Нижнеилимском районе одной из компаний незаконно перекрыли водоснабжение и канализацию
Парень с девушкой погибли в крупном ДТП на трассе «Байкал»