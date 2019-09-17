Жительницу Бурятии осудили за незаконный перевоз одежды через границу

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-17T12:24:28+03:00

Ее поймали в иркутском аэропорту с партией платьев, юбок и сумок

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Суд конфисковал у жительницы Бурятии партию женской одежды, которую она пыталась незаконно привезти в Россию из-за границы, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда города Иркутска. Таможенники задержали женщину в аэропорту Иркутска, когда та возвращалась из Китая.

- Она пыталась провезти через "зеленый коридор" аэропорта 50 платьев, 5 юбок, 45 блузок и 13 женских сумок, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. - Это значит, что женщина не собиралась составлять таможенную декларацию на эти купленные за границей вещи, что является незаконным.

Суд постановил, что жительница Бурятии является виновной в недекларировании товаров из Китая. Но женщине не стали назначать штраф или какое-то другое серьезное наказание. В суде решили, что достаточно просто конфисковать эту партию одежды, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU