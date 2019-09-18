СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-18T07:25:39+03:00

Все должно быть идеально: почему на три месяца закрыли ресторан в Железногорске-Илимском. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Ресторан - есть ресторан, тут все должно быть по высшему классу. И, хотя даже в придорожном кафе должны соблюдаться все правила и нормы санитарии, к заведению такого уровня требования особые. Однако все необходимые предписания санитарного врача в Железногорске - Илимском не соблюдались.

Претензии со стороны санитарных служб таковы: само помещение ресторана сконструировано так, что сырые полуфабрикаты могут сталкиваться с готовой продукцией и полуфабрикатами, а грязная посуда - с чистой. Такая опасность не просто существует, а вполне реальна. Так, смывы с чайных чашек и стеллажа для посуды не соответствуют санитарным нормам и требованиям. А это уже реальная угроза распространения заболеваний. Об этом сообщает УФССП по Иркутской области.

По решению районного суда ресторан закрыт на 90 дней. Этого времени его хозяину должно хватить на исправление всех нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU